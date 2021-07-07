Son dakika haberleri! Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
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Son dakika haberleri! Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberleri! Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin soruşturma kapsamında kent merkezindeki yasa dışı gösterilere katıldığı öne sürülen sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin soruşturma kapsamında kent merkezindeki yasa dışı gösterilere katıldığı öne sürülen sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık B.S. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 4 Nisan'da PKK/KCK'nın çağrısı üzerine merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldığı, yolu trafiğe kapatan grubun içerisinde yer aldığı, ele geçirilen cep telefonunun incelenmesi sonucunda örgüt yanlısı eylemleri destekler nitelikte görüntülerin bulunduğu ve sanığın ifadesinde eyleme katılanları detaylı bir şekilde teşhis etmesi dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütü adına suç işlemek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak," suçlarından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık B.S, tüm bildiklerini önceki celselerde anlattığını belirterek, "Ayrıntılı beyan ve teşhislerim dosyada mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü adına suç işlemek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında toplamda 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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Son dakika haberleri! Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
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