Son dakika haberleri... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor
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Son dakika haberleri... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haberleri... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor
25.08.2020 00:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:11

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Çok sayıda araç ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki çalışmaları gece boyunca inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye de yeniden başlanacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

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