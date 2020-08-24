Son dakika haberleri: Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.
24.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:12
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.
Dün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangına gün boyunca 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personel müdahale etti.
Havanın kararmasının ardından helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilen çalışmalar, karadan devam ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kaynak: AA