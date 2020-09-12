Son dakika haberleri! Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.
12.09.2020 07:35 | Son Güncelleme: 12.09.2020 07:38
Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.
Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde 9 Eylül'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.
Yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.
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Kaynak: AA