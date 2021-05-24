Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı
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Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | 3. Sayfa

Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı Adana'nın Kozan ilçesinde biri Suriye uyruklu iki kadının öldürüldüğü olayla ilgili jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde biri Suriye uyruklu iki kadının öldürüldüğü olayla ilgili jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, gece ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak üzerinde çalışır haldeki otomobilin sürücü koltuğunda Tuğçe Duman'ın, yaklaşık 60 metre uzaklıkta yol kenarında Suriye uyruklu 24 yaşındaki Melek Şemo'nun silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

27 yaşındaki Tuğçe Duman'ın evli ve boşanmak üzere olduğu, eşinin Kayseri'de 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı iddia edildi.

Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı
Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı
Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı
Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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