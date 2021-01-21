Son dakika haberleri... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 2 yıl 1 ay hapis cezası
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Son dakika haberleri... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 2 yıl 1 ay hapis cezası

21.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:37
Son dakika haberleri... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 2 yıl 1 ay hapis cezası

Son dakika haberlerine göre Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.Ş, S.K, N.Ö, M.S, B.T. ve O.A. ile avukatları katıldı.

Sanık A.Ş, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık A.Ş'nin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ş'yi "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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