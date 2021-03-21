Son dakika haberleri! Adana'da yol kontrolünde uyuşturucu ve kaçak tütünle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Adana'da yol kontrolünde uyuşturucu ve kaçak tütünle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

21.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:03
Son dakika haberleri! Adana'da yol kontrolünde uyuşturucu ve kaçak tütünle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yol kontrolü sırasında uyuşturucu ve kaçak tütünle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yol kontrolü sırasında uyuşturucu ve kaçak tütünle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yol kontrolü yaptı.

Osmaniye-Adana otoyolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar ve 105 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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