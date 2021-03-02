Son dakika haberleri! Adana'da yasa dışı bahis operasyonu (2)
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Son dakika haberleri! Adana'da yasa dışı bahis operasyonu (2)

02.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:11
Son dakika haberleri! Adana'da yasa dışı bahis operasyonu (2)

Son dakika haber... 53 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAdana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de dahil olmak üzere 3 kentte gerçekleştirilen şafak operasyonunda 6'sı kadın, 53 şüpheli gözaltına alındı.

53 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de dahil olmak üzere 3 kentte gerçekleştirilen şafak operasyonunda 6'sı kadın, 53 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, operasyon kapsamındaki baskınlarda şüphelilere ait ikametlerde yaptığı aramalarda toplam 73 bin Türk Lirası nakit para, 100 Euro, 2 ruhsatsız tabanca, 83 mermi ve bir uçaksavar mermisi ele geçirildi.

87 MİLYON 300 BİN LİRALIK HESAP HAREKETİ

Ekiplerin şüphelilere yönelik yürüttüğü 6 aylık teknik takip sonucunda, 72 şüphelinin 199 ayrı banka hesabından toplamda 87 milyon 300 bin liralık hesap hareketinde bulunduğu belirlendi. Yasa dışı bahis suç örgütünün lideri İbrahim D. operasyon sonucu gözaltına alınırken örgütün diğer yöneticileri M.S. ve F.N.A.'nın ise Kıbrıs'ta olduğu ve işleri buradan yürüttüğü öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerden I.K.'nin hesabında 8 milyon lira, U.S.'nin hesabında 5 milyon lira, Y.E.U.'nun hesabında ise 3 milyon liranın üzerinde hesap hareketi tespit edilirken, diğer banka hesapları üzerindeki incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Öte yandan, gözaltına alınan 53 şüphelinin banka hesaplarına ve mal varlıklarına mahkeme kararıyla geçici süre için bloke konuldu. Polisin operasyon kapsamında çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Can ÇELİK/ADANA,


Son dakika haberleri! Adana'da yasa dışı bahis operasyonu (2)
Son dakika haberleri! Adana'da yasa dışı bahis operasyonu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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