Son dakika haberleri... Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen kişi evinde ölü bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ikamet eden 47 yaşındaki Cevdet Aydeniz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Aydeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haberleri... Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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