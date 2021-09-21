Son dakika haberleri! Adana'da ve Siirt'te PKK/KCK operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Adana'da ve Siirt'te PKK/KCK operasyonu

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Adana'da ve Siirt'te PKK/KCK operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana ve Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanması olan "dış koordinasyon" ve "iç koordinasyon"una yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana ve Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanması olan "dış koordinasyon" ve "iç koordinasyon"una yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde bulunan PKK/KCK terör örgütünden hükümlü örgüt mensuplarına teslim edilmek istenen, pantolon içerisine gizlenmiş talimatlar içeren örgütsel dokümanların ele geçirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Terör örgütünün cezaevi yapılanması olan "dış koordinasyon" ve "iç koordinasyon"una yönelik soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana'da 8, Siirt'te 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresleri tespit edilen şüphelilerin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltın aldı.

Ekipler, baskın yapılan evlerin yanı sıra söz konusu kişilerin örgütsel faaliyetleri için paravan olarak kullandıkları değerlendirilen Adana merkezli AATUHAY-DER (Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) ile Mersin merkezli ÇUTHAY-DER'de (Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği) arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur.'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur."

 Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

 İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini...

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Bensu Soral Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Adana'da ve Siirt'te PKK/KCK operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 08:06:10. #1.17#