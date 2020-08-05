Son dakika haberleri | Adana'da uzun namlulu silah ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Adana'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Son dakika haberi: Adana'da araçlarında uzun namlulu silah ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Son dakika haberleri | Adana'da uzun namlulu silah ele geçirildi
05.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:56

Adana'da araçlarında uzun namlulu silah ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Adana istikametine gelen bir araçta Kaleşnikof marka silah olduğu bilgisine ulaştı. Polis hemen harekete geçip aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Zanlılar M.C. ve M.D. gözaltına alındı. Silah ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.D. tutuklandı. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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