Son dakika haberleri | Adana'da uzun namlulu silah ele geçirildi Son dakika haberi: Adana'da araçlarında uzun namlulu silah ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da araçlarında uzun namlulu silah ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Adana istikametine gelen bir araçta Kaleşnikof marka silah olduğu bilgisine ulaştı. Polis hemen harekete geçip aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Zanlılar M.C. ve M.D. gözaltına alındı. Silah ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.D. tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA