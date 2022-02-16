Son dakika haberleri | Üzerine tomruk düşen işçi öldü
AA, Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde üzerine tomruk düşen işçi yaşamını yitirdi.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde üzerine tomruk düşen işçi yaşamını yitirdi.
Oruçlu Mahallesi'nde Ahmet Şaşoğlu (36), yükünü boşaltmak için kamyonun kasasını açtığında üzerine tomruk düştü.
Olay yerinde yaşamını yitiren Şaşoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.