Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA, Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'da, evlerinde 1510 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ile tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, evlerinde 1510 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ile tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay, Çamlıbel ve Abdioğlu mahallelerindeki 3 ikamette uyuşturucu bulundurulduğu iddiası üzerine arama yaptı.

Evlerde, 1510 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Av Tüfeği, Esrar, Adana, Silah, Güncel, Haber

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