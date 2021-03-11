Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi
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Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi

11.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:42
Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi

Son dakika gündem haberi... Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık H.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirterek, H.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.D. savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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