Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
06.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:27
Son dakika haberleri... Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının adresinde, 1567 uyuşturucu hap, 30 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ile ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Zanlılar jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın