Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

06.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:27
Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının adresinde, 1567 uyuşturucu hap, 30 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ile ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlılar jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ezgi Mola Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:28:32. #1.15#
title