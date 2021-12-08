Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Adana'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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