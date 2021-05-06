Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'nın Pozantı ilçesinde bir araçta 100 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir araçta 100 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Fındıklı Mahallesi'nde bir araçta yaptığı aramada 100 gram esrar ve bir bıçak ele geçirdi.

Jandarma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 10 bin 407 lira ceza yazdığı sürücü ve yanındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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