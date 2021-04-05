Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-4 Nisan tarihleri arasında Ceyhan, Karataş, Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde uyuşturucu kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven