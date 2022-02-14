Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 27 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 135 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 7-13 Şubat'ta çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Operasyon ve uygulamalarda 135 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 32 kilo 890 gram esrar, 69 gram eroin, 380 gram sentetik uyuşturucu, 1045 uyuşturucu hap, 2 kök kenevir, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 5 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 80 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 108'i serbest bırakıldı.