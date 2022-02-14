Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 27 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 27 zanlı tutuklandı

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 27 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 135 şüpheliden 27'si tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 135 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 7-13 Şubat'ta çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Operasyon ve uygulamalarda 135 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 32 kilo 890 gram esrar, 69 gram eroin, 380 gram sentetik uyuşturucu, 1045 uyuşturucu hap, 2 kök kenevir, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 5 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 80 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 108'i serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 27 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 27 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 27 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 27 zanlı tutuklandı

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haberler

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