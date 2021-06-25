Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberler: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temin ederek sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 69 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner