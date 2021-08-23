Adana'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında yapılan bir dizi uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 861 gram gram toz esrar, 500 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, 4 bin 928 kök kenevir bitkisi, 50 gram metamfetamin, 18 gram sentetik bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan toplam 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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