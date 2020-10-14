Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonu

14.10.2020 07:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 07:32
Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılar gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılar gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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