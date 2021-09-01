Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Adana'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

Adana'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-31 Ağustos'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3 kilo 781 gram esrar, 11 kilo 94 gram sentetik uyuşturucu, 217 uyuşturucu hap, 53 gram eroin, 169 kök Hint keneviri, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile 30 bin 721 lira ele geçirildi, 344 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun