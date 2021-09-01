Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

Adana'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-31 Ağustos'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3 kilo 781 gram esrar, 11 kilo 94 gram sentetik uyuşturucu, 217 uyuşturucu hap, 53 gram eroin, 169 kök Hint keneviri, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile 30 bin 721 lira ele geçirildi, 344 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Hamid Karzai Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Burak Elmas Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:51:25. #1.16#

title