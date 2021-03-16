Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

16.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:06
Son dakika haberleri | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 215 zanlıdan 28'i tutuklandı.

Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 215 zanlıdan 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-14 Mart'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 215 şüpheli gözaltına alındı, 273 bin 896 uyuşturucu hap, 3 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu, 210 gram esrar ve 90 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 215 zanlıdan 28'i tutuklandı, 187'si serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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