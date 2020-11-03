Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

03.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:04
Son dakika haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Adana'da, 26 Ekim-2 Kasım'da uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 74 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Adana'da, 26 Ekim-2 Kasım'da uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 74 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim-2 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde 23 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 kilo 534 gram esrar, 2 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu, 402 gram kokain, 46 gram eroin,198 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 23 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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