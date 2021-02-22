Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

22.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:05
Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Adana'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-21 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 1598 uyuşturucu hap, 405 gram esrar, 38 gram eroin, 1 gram kokain, ruhsatsız 3 tabanca ile bu silahlara ait 10 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 161 zanlıdan 20'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 141'i serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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