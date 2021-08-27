Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 12 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 12 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde yaptıkları uygulamada yolcu minibüsünü durdurarak arama gerçekleştirdi.

Oturduğu koltuğun altındaki poşette bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 12 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Adana yanıyor! Termometreler 42 dereceyi gördü
Adana yanıyor! Termometreler 42 dereceyi gördü
Ayrılmak isteyince darp edilen kadın : ''Ya ben senin canını alacağım ya da sen bana döneceksin' diyor'
Ayrılmak isteyince darp edilen kadın : "'Ya ben senin canını alacağım ya da sen bana döneceksin' diyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Hande Erçel Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Güler Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:55:39. #1.14#

title