Son dakika haberleri! Adana'da üç kardeş, kanserden hayatını kaybeden annelerinin mezarını polislerin yardımıyla ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Adana'da üç kardeş, kanserden hayatını kaybeden annelerinin mezarını polislerin yardımıyla ziyaret etti

Son dakika haberleri! Adana'da üç kardeş, kanserden hayatını kaybeden annelerinin mezarını polislerin yardımıyla ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'da polis, kanser nedeniyle annelerini 15 gün önce kaybeden üç kardeşi, Anneler Günü'nde mezarlığa götürdü.

Adana'da polis, kanser nedeniyle annelerini 15 gün önce kaybeden üç kardeşi, Anneler Günü'nde mezarlığa götürdü.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Mükremin Can, İl Emniyet Müdürlüğüne, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, 3 çocuğuyla birlikte Anneler Günü'nde 24 Nisan'da kanserden kaybettiği eşi Fatma Can'ın (39) mezarına gitmek istediklerini bildirdi.

Can ailesinin isteğini geri çevirmeyen Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla harekete geçti.

Ekipler, Alp (13), Yiğit (14), Yaren (18) ve baba Mükremin Can'ı Huzurevleri Mahallesi'ndeki evlerinden alarak anne Fatma Can'ın mezarının bulunduğu Kabasakal Mezarlığına götürdü.

Annelerinin mezarının sulayıp çiçek bırakan Can kardeşler polislerle dua etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yaren Can, taleplerine duyarsız kalmayan polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Annesinin kanser hastası olduğunu ve 4 yıl tedavi gördüğünü belirten Can, "Bugün Anneler Günü biz buradayız. Bizi buraya getiren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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