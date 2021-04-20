Son dakika haberleri | Adana'da türbede saygısızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol kararı
Son dakika gündem haberi... Adana'da türbede saygısızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da türbede saygısızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı anlara ait görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Ş'nin Mardin'in Midyat ilçesinde bir arkadaşının evinde kaldığını belirledi.
Midyat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar