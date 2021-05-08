Son dakika haberleri... Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaan K. yönetimindeki motosiklet Kozan Adana kara yolu Tırmıl mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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