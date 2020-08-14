Son dakika haberleri... Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
14.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:26
Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-750 kara yolunda O.I. yönetimindeki 33 DEH 24 plakalı TIR ile H.K. idaresindeki 01 P 0624 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan H.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA