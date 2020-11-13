Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı
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Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı

13.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:05

Gelen son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü YPG/PKK şüphelilerine yönelik merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde, 8 cep telefonu, 5 SIM kart, 2 hafıza kartı, tablet ve 7 CD ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ünün, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara keskin nişancı olarak katıldığı öne sürüldü.

Şüphelilerin ayrıca, çukur olaylarını bahane ederek Adana'nın çeşitli semtlerinde düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları da iddia edildi.

Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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