Son dakika haberleri! Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığının yargılanmasına devam edildi Bir son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında, örgütten firar edenlerin bölgede tespitini yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanığın 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında, örgütten firar edenlerin bölgede tespitini yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanığın 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık Mustafa K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütüne katıldığını, YPG/PKK'dan gelen talimatları bölgede bulunan halka uyguladığını, köyler arasında koordinasyonu sağladığı ve örgütten ayrılmaların önüne geçebilmek adına faaliyet yürüttüğünü belirterek, Mustafa K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu. Sanık Mustafa K, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet göstermediğini ve hakkındaki tanık beyanlarının da gerçek olmadığını öne sürdü. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için süre talebinde bulunan Mustafa K, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Kaynak: AA