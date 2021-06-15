Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberine göre Adana'da PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.