Son dakika haberleri | Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.