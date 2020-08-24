Son dakika haberleri: Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanığa hapis cezası
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Son dakika haberleri: Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanığa hapis cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberleri: Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanığa hapis cezası
24.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:40

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar A.T. ve B.K. ile avukatları hazır bulundu.

A.T. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

B.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmaları yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, A.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

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Kaynak: AA

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