Son dakika haberleri: Adana'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
14.08.2020 08:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:17
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında bazı kişilerin örgüt adına faaliyet yürüttüğünü belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi.
Tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, buradaki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Kaynak: AA