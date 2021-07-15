Son dakika haberleri... Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberleri... Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri... Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'da tekstil atölyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.

Adana'da tekstil atölyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu atölyede hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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