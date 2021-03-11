Son dakika haberleri: Adana'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri: Adana'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

11.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:33
Son dakika haberleri: Adana'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 2 kişinin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, yapılan aramada 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçirdi.Eserler, Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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