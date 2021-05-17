Son dakika haberleri: Taksinin 2 kişiye çarpıp Seyhan Nehri'ne düşmesi güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberi: Adana'da taksinin kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptıktan sonra Seyhan Nehri'ne düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da taksinin kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptıktan sonra Seyhan Nehri'ne düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Manisalı Alibey Caddesi'nde, dün akşam taksinin kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarpıp nehre düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere göre, taksi virajı alamayıp kaldırımda motosiklet yanında bekleyen 2 kişiye çarpıyor. Daha sonra taksi duramayarak Seyhan Nehri'ne düşüyor. Kazanın ardından vatandaşların yaralılara yardım etmesi de görüntülerde yer alıyor.

Olay

Dün akşam, merkez Seyhan ilçesi Manisali Alibey Caddesi'nde, İbrahim Kaya yönetimindeki 79 T 0126 plakalı taksi, kaldırımda motosiklet yanında bekleyen Hasan İlter ve ismi öğrenilemeyen kişiye çarptıktan sonra duramayarak Seyhan Nehri'ne düşmüştü. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu