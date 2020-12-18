Son dakika haberleri: Adana'da tabiat parkında piknik yapanlara para cezası
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Son dakika haberleri: Adana'da tabiat parkında piknik yapanlara para cezası

18.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:20
Son dakika haberleri: Adana'da tabiat parkında piknik yapanlara para cezası

Bir son dakika haberine göre Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 5 kişiye toplam 4 bin 500 lira ceza yazıldı.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 5 kişiye toplam 4 bin 500 lira ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri, Pozantı ilçesi Belemedik Mahallesi'nde bulunan tabiat parkında bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Bölgede piknik yapan ve kurallara uymayan 5 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. Maddesi gereğince "piknik yapmak" suçundan 900'ar lira ceza yazıldı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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