Son dakika haberleri | Adana'da sosyal medyada kesici aletlerle görüntüsü paylaşılan Suriyelilere gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Adana'da sosyal medyada kesici aletlerle görüntüsü paylaşılan Suriyelilere gözaltı

Son dakika haberleri | Adana'da sosyal medyada kesici aletlerle görüntüsü paylaşılan Suriyelilere gözaltı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda Suriye uyruklunun ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdüğü sırada çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliği tespit edilen 7 şüpheli ve görüntüyü sosyal medyadan paylaşan kişi olmak üzere 8 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Polis, görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title