Son dakika haberleri! Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri! Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası

27.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:26
Son dakika haberleri! Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası

Son dakika haberi: Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine yönelik merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvarı'nda denetim yaptı.

Denetimde, alkollü oldukları tespit edilen A.Ö, C.R, K.K. ile A.Ö'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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