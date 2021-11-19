Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halis G, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Halis G'nin vurulduğunu fark eden yakınları, yaralıyı özel araçla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Halis G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede delil toplama çalışması yaptı.

Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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