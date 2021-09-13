Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Adana'da evinin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Adana'da evinin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Engin Esenyurt, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin otoparkında iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla vurularak ayaklarından yaralanan Esenyurt, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, saldırıdan sonra motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan zanlıların kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri