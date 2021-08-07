Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Necmettin K'ye (45), yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı.

Bacağından yaralanan Necmettin K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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