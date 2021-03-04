Son dakika haberleri: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberleri: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

04.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:14
Son dakika haberleri: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haberine göre Adana'da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Sezai Ö. boşandığı eşi Ayşe A'nın yaşadığı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Sezai Ö. ile evde bulunan Cem A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra çıkan kavgada Cem A, Sezai Ö'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacaklarından yaralanan ve durumunun ağır olduğu belirtilen Sezai Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli Cem A'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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