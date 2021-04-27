Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı
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Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan avukat hastanede tedavi altına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan avukat hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, avukat L.K'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan L.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın avukatı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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