Son dakika haberleri: Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü Son dakika gündem haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

Şüpheliler ellerindeki tabancalarla otomobilde bulunan kişilere ateş ateş etti.

Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve araçta bulunan Mehmet Gem olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Karaokay yaralandı.

Yaralıya hasta önünde ambulans içinde ateş ettiler

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

Hastane önüne getirilen yaralı Karaokay'a, ambulansın içindeyken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekrar ateş edildi.

Hastanenin giriş çıkışları kapatılırken, özel hareket polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralı Karaokay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA