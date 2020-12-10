Son dakika haberi... Adana'da sahte içki operasyonu
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Son dakika haberi... Adana'da sahte içki operasyonu

10.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:14

Son dakika gelişmesine göre Adana'da sahte içki operasyonu İki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi Adana polisi iki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.

Adana'da sahte içki operasyonu

İki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi

ADANA - Adana polisi iki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek eş zamanlı olarak depolara baskın yaptı. Baskında 9 bin 440 litre sahte içki, 2 litre içki aroması, 1 alkol metre ve sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan C.T. sevk edildiği adliyede tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Adana'da sahte içki operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da sahte içki operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da sahte içki operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da sahte içki operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da sahte içki operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da sahte içki operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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